Цена биткоина резко упала

В пятницу, 23 апреля курс биткоина на криптобирже Binance снизился на 11%, до 48-дневного минимума в $48,4 тыс. По состоянию на 9:30 по Киеву криптовалюта торгуется на уровне в $48,8 тыс., ее рыночная капитализация опустилась ниже $1 трлн, до $920 млрд, по данным CoinGecko.
На фоне падения первой криптовалюты пострадали и альткоины. Цена Ethereum за последние 24 часа опустилась на 12%, до $2,1 тыс., Binance Coin подешевел на 15%, до $479, XRP — на 22%, до $1,04. Общая капитализация крипторынка снизилась на 11,4%, до $1,8 трлн.
Падение цифровых денег произошло на фоне снижения фондовых рынков. Индекс Доу-Джонса по итогам торговой сессии оказался в минусе на 0,9%, S&P500 потерял 0,8%, Nasdaq Composite — 0,7%. Это случилось после того, как Bloomberg сообщил, что президент США Джо Байден планирует увеличить налог на прирост капитала для богатых почти в два раза.
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