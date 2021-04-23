В РФ уверены в завершении строительства «Северного потока – 2» в этом году

Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен в 2021 году, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Вопрос о более конкретных сроках завершения проекта вице-премьер адресовал оператору проекта — компании Nord Stream 2 AG.
«В этом году это будет, но точную дату лучше сами строители скажут», — сказал он, отвечая на вопрос, каковы шансы достроить «Северный поток — 2» летом 2021 года.
Глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ 15 апреля сообщил, что Россия этим летом может достроить газопровод «Северный поток — 2» и пустить первый газ в сторону Германии.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Готовность «Северного потока — 2» в настоящее время составляет 95%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016