В РФ уверены в завершении строительства «Северного потока – 2» в этом году

Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен в 2021 году, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Вопрос о более конкретных сроках завершения проекта вице-премьер адресовал оператору проекта — компании Nord Stream 2 AG.

«В этом году это будет, но точную дату лучше сами строители скажут», — сказал он, отвечая на вопрос, каковы шансы достроить «Северный поток — 2» летом 2021 года.

Глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ 15 апреля сообщил, что Россия этим летом может достроить газопровод «Северный поток — 2» и пустить первый газ в сторону Германии.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Готовность «Северного потока — 2» в настоящее время составляет 95%.