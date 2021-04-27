«Нафтогаз Украины» завершил 2020 год с многомиллиардным убытком

Консолидированный чистый убыток НАК «Нафтогаз Украины» за 2020 год составил 19,0 млрд грн по сравнению с прибылью 2,6 млрд грн в 2019 году под влиянием низкого спроса и цен на газ, а также из-за резервов сомнительных долгов, говорится в сообщении компании во вторник на ее сайте.
«Компания оттолкнулась от дна и начала генерировать прибыль», — заявил глава правления Андрей Коболев на презентации результатов.
Он отметил, что по итогам первого квартала «Нафтогаз» получит чистую прибыль, однако отказался ее назвать из-за ограничений, связанных с возможным выпуском еврооблигаций.
В пресс-релизе компания указала, что ее нормализованная прибыль 2020 года, исключая резервы сомнительных долгов и другие чрезвычайные расходы, составила 3,2 млрд грн.
«Нафтогаз» уточнил, что в четвертом квартале 2020 убыток составил 2,0 млрд грн по сравнению с убытком 10,3 млрд грн за тот же период в 2019 году.
«Группа вошла в период улучшения прибыльности и ожидает получить прибыль в первом квартале 2021 года», — отмечается в релизе.
Коболев добавил, что на конец минувшего года свободные денежные средства «Нафтогаза» превышали 50 млрд грн. А за первый квартал они увеличились еще на 10 млрд грн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016