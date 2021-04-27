«Нафтогаз Украины» завершил 2020 год с многомиллиардным убытком

Консолидированный чистый убыток НАК «Нафтогаз Украины» за 2020 год составил 19,0 млрд грн по сравнению с прибылью 2,6 млрд грн в 2019 году под влиянием низкого спроса и цен на газ, а также из-за резервов сомнительных долгов, говорится в сообщении компании во вторник на ее сайте.

«Компания оттолкнулась от дна и начала генерировать прибыль», — заявил глава правления Андрей Коболев на презентации результатов.

Он отметил, что по итогам первого квартала «Нафтогаз» получит чистую прибыль, однако отказался ее назвать из-за ограничений, связанных с возможным выпуском еврооблигаций.

В пресс-релизе компания указала, что ее нормализованная прибыль 2020 года, исключая резервы сомнительных долгов и другие чрезвычайные расходы, составила 3,2 млрд грн.

«Нафтогаз» уточнил, что в четвертом квартале 2020 убыток составил 2,0 млрд грн по сравнению с убытком 10,3 млрд грн за тот же период в 2019 году.

«Группа вошла в период улучшения прибыльности и ожидает получить прибыль в первом квартале 2021 года», — отмечается в релизе.

Коболев добавил, что на конец минувшего года свободные денежные средства «Нафтогаза» превышали 50 млрд грн. А за первый квартал они увеличились еще на 10 млрд грн.