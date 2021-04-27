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Премьер ожидает летнего снижения газсбытами цен на годовой продукт
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Премьер ожидает летнего снижения газсбытами цен на годовой продукт
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Премьер ожидает летнего снижения газсбытами цен на годовой продукт

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Премьер ожидает летнего снижения газсбытами цен на годовой продукт

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает на снижение летом ГП «Нафтогаз Украины» и другими поставщиками цены на природный газ в рамках годового предложения.

«Установленные правила позволяют поставщикам газа снижать цены в рамках годового продукта. То есть, летом, когда цена на газ на европейских хабах традиционно начнет снижаться, у украинских компаний появится больше возможностей для снижения цены», — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, снижение цены может последовать благодаря конкуренции между поставщиками и их планам по сохранению или расширению своей доли рынка. «Именно конкуренция должна подтолкнуть поставщиков газа снизить тарифы», — отметил премьер.

«В то же время годовой продукт — это стабильность и возможность очень четко понимать и прогнозировать свои расходы. Годовой продукт — это рыночный инструмент и европейская практика, которая позволяет защитить потребителей от колебаний цены на газ и одновременно позволяет сохранить все преимущества открытого рынка газа. Важно, что украинцы и в дальнейшем смогут выбирать и менять поставщика по критериям цены и качества услуг», — резюмировал Шмыгаль.

Как сообщалось, энергорегулятор — Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 7 апреля внесла изменения в правила и типовой договор поставки природного газа, согласно которым поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на своих вебсайтах цену газа и другую информацию о годовом предложении.

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Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки газа потребителю и продолжается до 30 апреля. Поставщик на протяжении периода действия годового предложения не имеет права повышать цену.

ГК «Нафтогаз Украины» уже установила годовой тариф для населения «фиксированный» в размере 7,96 грн/куб. м, а «ЙЕ Энергия» Дмитрия Фирташа и работающие под брендом «Твой Газсбыт» около 20 поставщиков — 7,99 грн/куб. м (с НДС и без доставки). У ряда других поставщиков годовое предложение колеблется от 7,9 до 13 грн/куб. м.

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