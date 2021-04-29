Судьбу главы Минздрава Степанова решат не раньше середины мая

Парламентская фракция «Слуга народа» обсудит вопрос увольнения министра здравоохранения Максима Степанова в мае, заявил лидер фракции Давид Арахамия.

«У нас будет обсуждение этого вопроса где-то в десятых числах мая», — сказал Арахамия журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос, поддержит ли фракция отставку министра.

По словам народного депутата, он «относится к кандидатуре Степанова позитивно». В то же время Арахамия подчеркнул, что «учитывая серию провальных обещаний по плану вакцинации... должны быть приняты какие-то решения».

«Возможно, это будет просто предупреждение. Я не знаю, насколько роковым оно может быть», — отметил Арахамия.

Лидер фракции также рассказал, что на должность министра здравоохранения рассматривают «некоторые кандидатуры», в том числе главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Фамилии возможных кандидатов лидер фракции назвать отказался: «Я не могу вам сказать, поскольку в этом случае две недели будут перемывать кости бедным этим кандидатам».

Глава фракции также спрогнозировал несколько кадровых ротаций в Кабинете министров.