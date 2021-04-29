В девяти городах России задержали 16 сторонников «украинских радикалов»

Российская ФСБ заявила о задержании в девяти российских городах 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.». Об этом сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества „М.К.У.“, причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан», — отметили в ЦОС.

Задержанные якобы планировали массовые убийства, рассказал один из них. Видео допроса распространила ФСБ. «В разных городах на территории России были запланированы массовые убийства — в Тамбове, Питере, Самаре, Саратове», — сказал молодой человек, по голосу похожий на подростка. Другие задержанные рассказали, что среди задач было проведение акций прямого действия, «то есть, прямым насилием и убийствами на улице, используя нож, пистолет, пулемет, что угодно». «Краснов поручал нам устраивать массовые убийства, поджоги, взрывы и расстрелы людей кавказской и арабской национальности», — рассказал один из задержанных.

Во время обысков у них изъяли холодное оружие, большое количество электронных носителей информации и средств коммуникации. Они содержали инструкции по изготовлению средств террора, сведения о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, направленных главарю «М.К.У.» Егору Краснову, а также переписку с ним.

«В ходе опросов задержанные подтвердили, что Краснов Е. С. с территории Украины осуществлял координацию их преступной деятельности, выдавая конкретные указания и призывы к совершению террористических актов и экстремистских преступлений на территории Российской Федерации», — сообщили в ФСБ.

В группу новых участников якобы вовлекали поэтапно. Сначала главарь «М.К.У.» предлагал им нанести экстремистские надписи на фасады зданий, далее избить бездомного или представителя одной из молодежных субкультур. «В последующем — совершить нападения на граждан, сотрудников правоохранительных органов с применением холодного оружия, поджоги и подрывы зданий органов власти», — уверяют в ФСБ.