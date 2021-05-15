Арахамия рассказал, кто сменит Степанова на посту министра

Пост министра здравоохранения после увольнения Максима Степанова займет его заместитель, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, прогнозирует глава правящей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Наиболее вероятным кандидатом является господин Ляшко», — сказал он на «Свободе слова Савика Шустера» вечером в пятницу

Говоря о причинах отставки Степанова, Арахамия назвал низкую скорость вакцинацию. По словам главы фракции, в процесс закупки вакцин пришлось вмешиваться лично президенту и главе его Офиса. «Они неоднократно слышали обратную связь, что наше министерство, к сожалению, обращалось немного позднее, чем другие, в связи с этим есть такие задержки с поставкой», — указал депутат.

«Хочу подчеркнуть: Ляшко занимался карантином и всеми этими тестами, и там есть много результатов, а вакцинацию забрал на себя лично Степанов и, мне кажется, не справился», — добавил Арахамия.

Накануне пресс-секретарь председателя парламента Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что в Верховую Раду поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

В свою очередь, сам Степанов в эфире телеканала «Украина 24» в 19:47, комментируя отставку министров экономики и инфраструктуры, и, отвечая на вопрос ведущих о том, писал ли он заявление об отставке, заявил, что никаких заявлений он не писал.