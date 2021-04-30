Украина вводит обязательную самоизоляцию после посещения Индии

Украина закрывает границу для Индии. При возвращении в Украину из этой страны все граждане, в том числе и украинцы, подлежат самоизоляции независимо от результатов ПЦР-теста.
Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
«Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают госграницу на въезд в Украину и прибыли из Индии также подлежат обязательной самоизоляции. Независимо от ПЦР теста», — заявил Ляшко.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 18,7 миллиона случаев COVID-19.
Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 3,1 миллионов.
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