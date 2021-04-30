В Чехии хотят расторгнуть договор о дружеских отношениях с Россией

Сенаторы (члены верхней палаты парламента) Чехии добиваются расторжения договора о дружеских отношениях и сотрудничестве страны с Россией от 1993 года в связи с возможным включением страны в список недружественных РФ государств. Об этом сообщило в пятницу сетевое издание aktualne.cz.

«Этот договор утратил смысл после того, что произошло во Врбетице. Он не выполняется. Его в одностороннем порядке нарушает Россия», — привело издание утверждение председателя фракции политического движения «Старосты и независимые» в Сенате Петера Голичека.

Между тем министр иностранных дел страны Якуб Кулганек, согласно изданию, заявляет, что данный вопрос является весьма чувствительным и он не хочет сообщать об этом подробности.

28 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что список недружественных России стран в настоящее время формируется. Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в готовящемся списке уже фигурируют США.