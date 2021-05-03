Украина не получила от ЕС обещанные вакцины

Президент Владимир Зеленский пожаловался, что ЕС не поставляет Украине вакцины от коронавируса, несмотря на договоренности. С таким заявлением украинский лидер выступил в понедельник в Варшаве на мероприятии по случаю 230-летия первой польской конституции.
«Наша страна не получила ничего. Я думаю, что это очень несправедливо», — прокомментировал он ситуацию с поставками вакцины из Европы.
При этом Зеленский отметил, что Украина имеет договоренности с Великобританией, Индией и США. «Сейчас у нас есть соглашения о поставке 20 млн доз вакцины, но мы получим ее только под конец года — в третьем или четвертом квартале текущего года», — уточнил президент Украины. Глава государства добавил, что сейчас в стране привили менее 1 млн человек. «Это очень небольшое количество, принимая во внимание размер нашей страны», — заключил Зеленский.
По данным, которые в понедельник представил министр здравоохранения Максим Степанов, за время пандемии в стране зафиксировано почти 2,1 млн случаев заражения коронавирусом, в том числе 2 758 за минувшие сутки. От осложнений, вызванных коронавирусом, в Украине умерли 44 750 человек.
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