Дания отказалась использовать препарат Johnson & Johnson для вакцинации

Управление здравоохранения Дании приняло решение отказаться от вакцинации против коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson. Об этом в понедельник сообщил телеканал TV2.
По его данным, министр здравоохранения Магнус Хеунике сообщил об этом представителям парламентских партий. Решение было принято в связи со случаями образования «необычных тромбов» после прививок этим препаратом, передает телеканал. Как сообщает TV2, вакцина будет исключена из программы вакцинации в стране против COVID-19.
В апреле Управление здравоохранения сообщило об отказе от использования в Дании вакцины AstraZeneca из-за серьезного побочного эффекта — образования тромбов. Тем не менее препарат продолжает оставаться одобренной вакциной.
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