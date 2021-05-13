В Украине закончились вакцины AstraZeneca

В пунктах вакцинации от коронавируса по состоянию на среду почти закончился препарат от AstraZeneca, зарезервированный для проведения первой прививки.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения на странице в Facebook.

«По состоянию на 12 мая 2021 года в пунктах вакцинации по всей Украине использовали почти весь препарат AstraZeneca (Covishield и SKBio) против COVID-19, предназначенный для иммунизации первой дозой. Часть этой вакцины (всего 26 тысяч доз) зарезервировано для введения второй дозы тем пациентам, вакцинация которых началась с 24 февраля», — говорится в сообщении.

Вакцина для первой дозы закончилась в пунктах Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и Киева. Процесс иммунизации первой дозой в пунктах вакцинации перечисленных областей и в столице возобновится после получения новой партии вакцины.

«На сегодняшний день продолжается иммунизация против COVID-19 мобильными бригадами, которые используют препараты — CoronaVac производства Sinovac Biotech и Comirnaty от Pfizer BioNTech. Ими прививают медиков и работников учреждений здравоохранения, жильцов и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, участников операции Объединенных сил на Востоке Украины, социальных работников, священнослужителей, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году, педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО), сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников», — отметили в ведомстве.

К концу месяца Минздрав ожидает поступления 705 тысяч доз вакцин по программе COVAX. Около 500 тысяч доз вакцины Pfizer по прямым контрактам должны прибыть в Украину в мае-июне.

За минувшие сутки 20 386 человек в Украине были привиты против COVID-19. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 901 107 человек, из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) 3 828 человек.