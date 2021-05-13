В Украине с начала года подорожали овощи и подсолнечное масло

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в апреле 2021 года. С начала года больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.
Об этом сообщается на сайте Госстата.
По данным статистического ведомства, по сравнению с декабрем 2020 года свекла подорожала на 51,9% до 8,2 гривен за килограмм, капуста — на 29,8% до 6,2 гривен за килограмм, морковь — на 28,7% до 7,7 гривен за килограмм, лук — на 24,0% до 6,4 гривен за килограмм.
Кроме того, масло подсолнечное подорожало на 38,0% до 58,1 гривен за литр, сахар на — 22,6% до 25,6 гривен за килограмм.
По данным Госстата, за январь-апрель сигареты премиум-класса подорожали на 6,2% до 61,5 гривен за пачку, цены на водку выросли на 0,7% до 93,3 гривен за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 4,9% до 18,4 гривен за бутылку, украинское вино — на 2,2% до 67,7 гривен за бутылку 0,75 литра.
Напомним, что потребительские цены в Украине в апреле 2021 года по сравнению с мартом выросли на 0,7%. С начала 2021 года рост цен составил 4,8%. За последний год инфляция составила 8,4%.
Напомним, по данным Госстата, за 2020 год больше всего подорожал сахар — на 46,2%, гречневая крупа — на 34,8%, яйца — на 30,4%, подсолнечное масло — на 22,2%.
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