В Украине за сутки 3 620 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки, 15 мая, в Украине подтвердили 3 620 новых случаев коронавирус. В то же время в больницы вчера госпитализировали 2 208 больных коронавирусом украинцев.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.
Напомним, в пятницу, 14 мая, в Украине коронавирус подтвердили у почти 7 тысяч украинцев. Наибольшее количество новых больных было зафиксировано в Киеве и Харьковской области.
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