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Эрдоган заявил о необходимости «преподать урок» Израилю

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Эрдоган заявил о необходимости «преподать урок» Израилю

Международное сообщество должно «преподать урок» Израилю из-за обострения конфликта с сектором Газа. Об этом заявил в своем Telegram-канале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок перед лицом этих безрассудных нападений. Я отметил, что необходимо единство исламского мира в этом вопросе», — сообщил Эрдоган.

По словам главы государства, такое мнение он высказал в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Хасаном Роухани.

В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на внеочередном заседании Совета Безопасности по палестино-израильскому урегулированию отметил, что единственным путем урегулирования палестино-израильского конфликта остаются переговоры по создания двух государств со столицей в Иерусалиме.

«Единственный путь вперед — вернуться к переговорам с целью урегулирования на основе сосуществования двух государств бок о бок в условиях мира, безопасности и взаимного признания, со столицей обоих государств в Иерусалиме, на основании соответствующих резолюций ООН», — сказал Гуттериш.

Он добавил, что продолжение насилия в секторе Газа будет только усложнять достижение этой цели.

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Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — 202, включая 52 ребенка.

Палестина, Израиль, Тайип Эрдоган
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