Эрдоган заявил о необходимости «преподать урок» Израилю

Международное сообщество должно «преподать урок» Израилю из-за обострения конфликта с сектором Газа. Об этом заявил в своем Telegram-канале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок перед лицом этих безрассудных нападений. Я отметил, что необходимо единство исламского мира в этом вопросе», — сообщил Эрдоган.
По словам главы государства, такое мнение он высказал в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Хасаном Роухани.
В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на внеочередном заседании Совета Безопасности по палестино-израильскому урегулированию отметил, что единственным путем урегулирования палестино-израильского конфликта остаются переговоры по создания двух государств со столицей в Иерусалиме.
«Единственный путь вперед — вернуться к переговорам с целью урегулирования на основе сосуществования двух государств бок о бок в условиях мира, безопасности и взаимного признания, со столицей обоих государств в Иерусалиме, на основании соответствующих резолюций ООН», — сказал Гуттериш.
Он добавил, что продолжение насилия в секторе Газа будет только усложнять достижение этой цели.
Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — 202, включая 52 ребенка.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016