Зеленский обвинил Коболева в трате денег на СМИ и журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике экс-главу правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева за нецелевое использование средств на лоббистские офисы, финансирование СМИ и отдельных журналистов.
«Там большие деньги, и их платите не вы, не я, а все граждане Украины. Это серьезная проблема», — сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.
Глава государства отметил, что увольнение Коболева в первую очередь связано с негативным финансовым результатом, показанным компанией в 2020 году.
«Нафтогаз» должен наполнять бюджет в соответствии с их обещаниями и в соответствии с планами их работы«, — подчеркнул Зеленский.
Как сообщалось, консолидированный чистый убыток НАК «Нафтогаз Украины» за 2020 год составил 19,002 млрд грн по сравнению с чистой прибылью 63,294 млрд грн в 2019 году. Без учета компенсации от «Газпрома» в сумме 55,7 млрд грн и приостановленной деятельности (транспортировка газа) чистая прибыль «Нафтогаза» за 2019 год составила 2,6 млрд грн.
Чистый убыток НАК «Нафтогаз Украины», как отдельного юрлица, в 2020 году составил 18,002 млрд грн против 50,658 млрд грн чистой прибыли за 2019-й. Чистый доход в прошлом году сократился на 32,1% по сравнению с 2019 годом — до 121,059 млрд грн.
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