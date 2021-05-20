Миссию Украины при НАТО может возглавить женщина

Сейчас завершается оформление главы миссии Украины при НАТО, кандидатом на эту должность впервые в истории Украины является женщина, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Это новая кандидатура, это женщина. Это будет первая женщина-посол Украины при НАТО в истории», — сказал Кулеба журналистам в Киеве в четверг.

Министр отметил, что на данный момент завершается оформление посла в НАТО.

«При международной организации не нужен агреман, там надо пройти сертификацию по безопасности, и именно сейчас человек ее проходит», — добавил Кулеба.