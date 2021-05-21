В Кремле не исключили встречи Путина и Маска

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что встреча главы государства Владимира Путина и американского инженера и предпринимателя Илона Маска может состояться. Однако, по его словам, подготовка пока не ведется.
«Пока нет, мы надеемся, со временем когда-нибудь будет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
На вопрос о том, ведется ли уже какая-либо подготовка такой возможной встречи, представитель Кремля ответил отрицательно.
Как передают российские СМИ, Песков выступил в пятницу перед участниками марафона «Новое Знание», одним из спикеров которого был и Илон Маск. Во время своего выступления предприниматель заявил, что в скором времени компания Tesla может официально выйти на российский рынок.
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