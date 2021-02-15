В Кремле заинтересовались предложением Маска о беседе с Путиным в Clubhouse

Кремль считает интересным предложением основателя SpaceX Илона Маска провести онлайн-встречу с президентом России Владимиром Путиным в социальной сети Clubhouse. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Мы сначала хотим разобраться, вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет. В целом это очень интересное предложение, но надо сначала понять, что имеется в виду, что предлагается», — заявил Песков, которого цитируют российские СМИ.

Накануне, 14 февраля, Маск написал в Twitter, что хотел бы провести в Clubhouse встречу с Владимиром Путиным, отметив официальный аккаунт главы государства. Предприниматель также добавил на русском языке, что для него было бы большой честью поговорить с российским президентом.

Из закрытых данных App Annie на 10 февраля следует, что приложение Clubhouse только в России скачали около 8 тыс. человек. Всего в мире у новой социальной сети насчитывается порядка 5,3 млн пользователей. Такому росту популярности способствовало выступление на ее площадке известных личностей, в том числе самого Маска.

Пока Clubhouse доступен только для пользователей операционной сети iOS. Участники не могут отправлять сообщения или медиафайлы. Они собираются в онлайн-комнатах и общаются в режиме реального времени. Любой пользователь может послушать разговор, а с разрешения модератора подключиться к дискуссии. Чтобы зарегистрироваться на платформе, желающие должны получить приглашение от уже существующего пользователя или дождаться своей очереди.