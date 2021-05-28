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Американская разведка располагает новыми данными о происхождении коронавируса

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Американская разведка располагает новыми данными о происхождении коронавируса

Сотрудники американской разведки информировали Белый дом, что в их распоряжении имеются еще не исследованные данные, связанные с источником пандемии коронавируса, сообщила The New York Times со ссылками на высокопоставленных чиновников американской администрации.

Разведка намерена использовать «экстраординарные» компьютерные мощности, чтобы выяснить, просочился ли вирус из лаборатории в китайском Ухане или распространился в результате контактов людей с животными.

Накануне посольство Китая в США предупредило, что возродившаяся в США кампания, призванная обвинить Китай в том, что он является основным источником распространения в мире коронавируса, только затруднит борьбу с пандемией.

«Политизация отслеживания происхождения вируса, этого чисто научного вопроса, не только затруднит поиск его источника, но и выпустит на волю „политический вирус“, что серьезно затруднит международное сотрудничество в борьбе с пандемией», — говорится в распространенном заявлении официального представителя посольства Китая.

Он отметил, что Китай поддерживает всестороннее изучение всех ранних случаев заболевания COVID-19 во всем мире, а также «тщательное расследование деятельности некоторых секретных баз и биологических лабораторий по всему миру».

«Такие исследования и расследования должны быть полными, прозрачными и основанными на фактических данных, и должны быть доведены до конца с тем, чтобы все стало ясно», — подчеркнул дипломат.

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Как сообщалось, президент США Джо Байден в среду поручил американским разведслужбам «удвоить усилия» в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней, говорится в заявлении, размещенном на сайте Белого дома.

Байден потребовал уделить внимание в докладе отдельным деталям, которые могут потребовать дальнейшего расследования, включая «вопросы по Китаю».

США, коронавирус
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