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Сытник считает, что директора НАБУ должны выбирать иностранцы

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Сытник считает, что директора НАБУ должны выбирать иностранцы

Для сохранения институциональной независимости Национального антикоррупционного бюро Украины необходимо отдать решающую роль в выборе директора международным экспертам, заявил директор НАБУ Артем Сытник на онлайн-дискуссии «Антикоррупционная и судебная реформы: оценка прогресса и актуальные вызовы», которая состоялась 27 мая 2021 года.

«Надеемся, что в новом законе решающую роль при выборе директора НАБУ предоставят международным экспертам, а передача полномочий после конкурса состоится наиболее безболезненным для антикоррупционной инфраструктуры способом», — сказал Сытник, комментируя принятие в первом чтении законопроекта № 5459-1 о приведении в соответствие с Конституцией Украины закона о НАБУ, сообщает пресс-служба Бюро, сообщает Интерфакс-Украина.

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Он также отметил, что сопротивление деятельности антикоррупционных органов в Украине растет.

«Если проанализировать условия, в которых приходится работать новым антикоррупционным органам, то должны признать, что все больше усилий тратим не на развитие, а на защиту институтов. И в этом контексте Национальное бюро, пожалуй, является рекордсменом, учитывая повышенное внимание к своей деятельности со стороны политических элит и по количеству попыток ослабления его институциональной независимости и функционала», — отметил Сытник.

НАБУ, Артем Сытник
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Четверг, 27 мая 2021
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