Сытник считает, что директора НАБУ должны выбирать иностранцы

Для сохранения институциональной независимости Национального антикоррупционного бюро Украины необходимо отдать решающую роль в выборе директора международным экспертам, заявил директор НАБУ Артем Сытник на онлайн-дискуссии «Антикоррупционная и судебная реформы: оценка прогресса и актуальные вызовы», которая состоялась 27 мая 2021 года.
«Надеемся, что в новом законе решающую роль при выборе директора НАБУ предоставят международным экспертам, а передача полномочий после конкурса состоится наиболее безболезненным для антикоррупционной инфраструктуры способом», — сказал Сытник, комментируя принятие в первом чтении законопроекта № 5459-1 о приведении в соответствие с Конституцией Украины закона о НАБУ, сообщает пресс-служба Бюро, сообщает Интерфакс-Украина.
Он также отметил, что сопротивление деятельности антикоррупционных органов в Украине растет.
«Если проанализировать условия, в которых приходится работать новым антикоррупционным органам, то должны признать, что все больше усилий тратим не на развитие, а на защиту институтов. И в этом контексте Национальное бюро, пожалуй, является рекордсменом, учитывая повышенное внимание к своей деятельности со стороны политических элит и по количеству попыток ослабления его институциональной независимости и функционала», — отметил Сытник.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016