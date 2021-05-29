Из-за порывов ветра обесточены 108 населенных пунктов в 5 областях Украины

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 108 населенных пунктов в пяти областях Украины, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«По состоянию на 7.00 29 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 108 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Киевской — 44, Черниговской — 22, Черкасской — 15, Кировоградской — 14 и Житомирской — 13», — сказано в утренней сводке на сайте ведомства в субботу.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.