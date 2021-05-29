Войти
Зеленский хочет поменять финансирование и налогообложение украинского кино
официально
Зеленский хочет поменять финансирование и налогообложение украинского кино
Байден хочет вернуть США лидерство в расходах на исследования
позиция
Байден хочет вернуть США лидерство в расходах на исследования

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

госфинансы
RSS

В США хотят принять бюджет с самыми высокими расходами со Второй мировой

282
В США хотят принять бюджет с самыми высокими расходами со Второй мировой

Президент США Джо Байден представил проект бюджета США на 2022 финансовый год (начнется 1 октября 2021 года), в котором заложены государственные расходы в объеме $6 трлн. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Как писала The New York Times, если бюджет будет принят в таком объеме, он выведет США на самый высокий уровень государственных расходов со времен Второй мировой войны.

В свою очередь USA Today сообщает, что в 1946 году американский долг достиг своего пика и составил 106% ВВП. По плану Байдена, к 2031 году прогнозируется рост долга до 117%.

Так, в проекте бюджета предполагается потратить $715 млрд на оборонную сферу и Пентагон, в том числе инвестировать в военные суда и истребители, а также в развитие гиперзвукового оружия и систем оружия «следующего поколения», поднять зарплату военным.

Еще $617 млн планируется выделить на адаптацию к изменениям климата и борьбу с этими процессами.

Помимо этого, президент включил в бюджет финансирование развития инфраструктуры, дошкольного образования, а также ряда программ в области здравоохранения и помощи бедным.

Читайте также: США остановят авиасообщение с Беларусью и введут санкции

Часть своих инициатив Байден предложил проинвестировать за счет повышения налогов для корпораций и самых обеспеченных американцев.

США, бюджет
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 29 мая 2021
Пятница, 28 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Курт Джейкоб Гросанс
Курт Джейкоб Гросанс
фермер

Аграрная острасль – на пути к фиаско

Министр занимается чем угодно, но только не прямыми обязанностями – развитием отрасли и обеспечением продовольственной безопасности. Мне бы очень хотелось, чтобы сельскохозяйственная отрасль в Украине росла и крепла, а не уничтожалась такими популистами как Роман Лещенко.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Вашингтон подталкивает Киев к деэскалации – нужны переговорщики, настроенные на мирное решение

Последние неприятные известия из «Града на Холме» могли оказаться неожиданными только для наиболее фанатичных последователей секты «Свидетелей борьбы Вашингтона за украинские национальные интересы». Всем остальным уже давно понятно, что новая демократическая администрация США продолжает начатый предшественником Джо Байдена разворот в сторону realpolitik.
Татьяна Чугаенко
Татьяна Чугаенко
журналист, медиаэксперт

Кто вытащил Зеленского из «теплой ванны»?

Итоговая пресс-конференция на фоне фюзеляжа самолета АН-178. Только «правильные журналисты», потому «правильные вопросы». Организаторы итоговой пресс-конференции Владимира Зеленского «Два года каденции» так старались создать президенту «теплую ванну», что у них почти получилось.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016