Стала известна дата следующего саммита Украина-ЕС

Следующий саммит Украина-ЕС пройдет в октябре 2021 года. Встреча на высшем уровне запланирована на 12 октября. Об этом сообщила депутат от «Слуги народа» и глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева в Telegram.

«На совместном заседании комитетов евроинтеграции и внешней политики было сообщено, что следующий саммит Украина-ЕС состоится 12 октября 2021», — сообщила она.

Напомним, на саммите Украина—ЕС, который состоялся 6 октября 2020 года в Брюсселе, подписали соглашений на 390 млн евро.