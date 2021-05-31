Меркель считает, что ситуация в Беларуси не скажется на нормандском формате

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что «нормандский формат» по урегулированию ситуации на Донбассе не зависит от событий в Беларуси, несмотря на то, что договоренности, на основе которых идут переговоры, называются «минскими».
«Я думаю, что „нормандский формат“ не зависит от того, что происходит в Беларуси. Мы осуждаем самым жестким образом то, что Лукашенко делает со своим гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам... Мы будем очень целенаправленно реализовывать санкции», — сказала Меркель журналистам в Берлине в понедельник, сообщает Интерфакс.
Тем не менее, отметила она, «нормандский формат» должен работать дальше, несмотря на то, что прогресс в рамках этого переговорного процесса идет очень тяжело.
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