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Острая боль в районе пупка: что делать

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Острая боль в районе пупка: что делать

Почувствовав резкую боль в животе, мало кто бежит на прием к специалисту, и очень зря. Это один из наиболее явных симптомов язвы. Резкая боль в районе пупка может появиться и по другим причинам, но если сопутствуют изжога или частые отрыжки, тошнота, урчание или вздутие живота — пора записаться на прием к гастроэнтерологу. С помощью обследования ЖКТ (желудочно-кишечного тракта) он установит истинную причину недомогания и поставит точный диагноз.

Причины появления язвы двенадцатиперстной кишки

Заболевание возникает из-за повышения уровня соляной кислоты, которая медленно, но необратимо разъедает слизистую органа. Это состояние связано с рядом причин, в частности:

  • повышенная секреция гормона, регулирующего функцию желудочно-кишечного тракта;
  • переедание большого количества горькой, соленой, кислой пищи;
  • частое употребление жирной и жареной еды, солений, консервантов;
  • длительный прием препаратов (например, гормональных и противовоспалительных средств);
  • переживание стрессовых ситуаций, постоянное нервное напряжение.

К факторам, провоцирующим возникновение заболевания, также относятся вредные привычки. Например, курение и алкоголизм влияют на нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта и оказывают раздражающее действие на рецепторы.

Как появляется резкая боль

Язвенная болезнь — довольно распространенное заболевание, от которого в мире страдают примерно 3–5% взрослого населения. У мужчин эта патология встречается в 4 раза чаще, чем у женщин. Однако течение болезни у пациентов женского пола характеризуется легким болевым синдромом, поэтому они чаще обращаются к специалисту на поздних стадиях развития заболевания.

Даже небольшое повышение кислотности желудочного сока создает оптимальные условия для размножения бактерий Helicobacter pylori. Эта патогенная микрофлора вызывает быстрое развитие воспалительных процессов в желудке и двенадцатиперстной кишке. Многие специалисты считают, что такое заболевание, как гастрит, часто становится основной причиной появления язвы. Еще одним фактором риска является дуоденит. Это воспаление слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки.

Патология может развиваться и по другим причинам:

  • повышение уровня кальция в организме (гиперкальциемия);
  • нарушение правильной работы почек и печени (например, цирроз);
  • болезнь Крона;
  • ВИЧ.

Эти и некоторые другие воспалительные процессы становятся факторами риска развития язвы двенадцатиперстной кишки. Также врачи не исключают наследственную предрасположенность.

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Как избавиться от боли

Курс лечения язвы двенадцатиперстной кишки — длительный и многоступенчатый процесс. Он включает медикаментозную терапию, процедуры и диету. Используемые методы зависят от стадии развития патологии и состояния здоровья пациента. В зависимости от типа возбудителя, назначается соответствующая медикаментозная терапия. Она включает несколько этапов. В первую очередь необходимо уменьшить кислотность желудочного сока и сократить выработку соляной кислоты. Для этой цели используются такие препараты, как «Омез», в Аптеке 911 также есть и другие аналоги, например, «Омепразол», «Оменакс», «Диапразол». Их основное действующее вещество — омепразол.

В роли ингибитора могут выступать лекарства на основе эзомепразола: «Эзолонг», «Нексиум», «Пемозар», «Эзонекса» и проч. Среди бюджетных средств для уменьшения выработки секреции соляной кислоты хорошо зарекомендовали себя «Ранитидин» и «Фамотидин». Такие препараты, как «Альмагель» и «Де-Нол», назначают при обострении заболевания. Они используются для защиты слизистой оболочки внутренних органов от агрессивного воздействия соляной кислоты.

Если причиной развития язвенного процесса стал стресс, имеет смысл пропить курсом седативные средства. Они нормализуют психическое состояние и сон, предотвращают возможное воспаление слизистой желудочно-кишечного тракта. Чтобы лишний раз не раздражать желудок, подойдут препараты на лечебных травах, например, «Барбовал» или натуральные чаи.

Важно! Предложенная информация носит исключительно ознакомительный характер. Для лечения боли в области пупка обратитесь к специалисту.

Острая боль в районе пупка: что делать
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