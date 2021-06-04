Казахстан не будет закупать вакцины AstraZeneca

Казахстан прекратил переговоры по возможным поставкам вакцины AstraZeneca из-за большого количества негатива вокруг нее, сообщил председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев.

«По AstraZeneca переговоры прекращены, поскольку слишком много негатива вокруг вакцины», — сказал Искалиев на брифинге.

ТОО «СК-Фармация» выступает единым дистрибьютором, созданным с целью обеспечения лекарственными средствами населения Казахстана в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.