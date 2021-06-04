СНБО сегодня может ввести санкции против 5 действующих нардепов

Совет национальной безопасности и обороны и Украины во время своего заседания в пятницу планирует обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО, а также заслушать отчеты о выполнении предыдущих решений СНБО Украины, сообщает пресс-служба Совета.

Кроме того, как сообщает ряд СМИ, во время своего заседания СНБО также может ввести санкции против 5 действующих народных депутатов, 11 российских артистов, которые выступали в оккупированном Крыму, ряда «земельных махинаторов» и сторонников режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Ориентировочно заседание Совета в пятницу начнется в 14:00.