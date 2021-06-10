Президенты Литвы и Польши примут участие праздновании 30-летия независимости и «Крымской платформе»

Президенты Литвы и Польши примут участие в торжествах по случаю 30-летия независимости Украины и саммите «Крымской платформы», заявляет первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

«Я очень хотел бы поблагодарить польскую и литовскую стороны за официальные сообщения принять участие и быть представленным на наивысшем президентском уровне 23-24 августа 2021 года — и на саммите „Крымская платформа“ и в мероприятиях празднования по случаю 30 годовщины независимости Украины», — сообщил Стефанчук на встрече с вице-маршалом Сейма Польши Малгожатой Госевской и вице-спикером Сейма Литвы Паулюсом Саударгасом в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что ожидает активное участие литовских и польских коллег-депутатов в деятельности «Крымской платформы».

«Мы также предложили провести саммит глав государств „Люблинского треугольника“ в рамках мероприятий 23-24 августа в Киеве», — рассказал Стефанчук.

Как сообщалось, министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы подписали декларацию о создании нового политического формата «Люблинский треугольник» 28 июля 2020 года в Люблине (Польша).