Президенты Литвы и Польши примут участие праздновании 30-летия независимости и «Крымской платформе»

Президенты Литвы и Польши примут участие в торжествах по случаю 30-летия независимости Украины и саммите «Крымской платформы», заявляет первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.
«Я очень хотел бы поблагодарить польскую и литовскую стороны за официальные сообщения принять участие и быть представленным на наивысшем президентском уровне 23-24 августа 2021 года — и на саммите „Крымская платформа“ и в мероприятиях празднования по случаю 30 годовщины независимости Украины», — сообщил Стефанчук на встрече с вице-маршалом Сейма Польши Малгожатой Госевской и вице-спикером Сейма Литвы Паулюсом Саударгасом в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул, что ожидает активное участие литовских и польских коллег-депутатов в деятельности «Крымской платформы».
«Мы также предложили провести саммит глав государств „Люблинского треугольника“ в рамках мероприятий 23-24 августа в Киеве», — рассказал Стефанчук.
Как сообщалось, министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы подписали декларацию о создании нового политического формата «Люблинский треугольник» 28 июля 2020 года в Люблине (Польша).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016