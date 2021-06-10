Войти
Путин боится ракет НАТО в Харькове и Днепропетровске
дружба народов
Путин боится ракет НАТО в Харькове и Днепропетровске
Трамп одобрил решение Нигерии о приостановке работы Twitter
резонанс
Трамп одобрил решение Нигерии о приостановке работы Twitter

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

СМИ сообщают о «бунте» в Конституционном суде

233
СМИ сообщают о «бунте» в Конституционном суде

Шесть судей Конституционного суда Украины в четверг в ультимативной форме заблокировали деятельность КСУ по рассмотрению важных, общественно-значимых дел (о медицинских гарантиях, о пенсионном обеспечении государственных служащих, о функционировании украинского языка как государственного).

Как стало известно агентству «Интерфакс-Украина» из источников в КСУ, указанными судьями являются Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Сергей Сас и Петр Филюк.

«Причиной такого открытого шантажа стало их ультимативное требование обеспечить участие в судебных заседаниях бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого», — сказал собеседник агентства.

При этом, в пресс-службе КСУ агентству сообщили, что в данный момент Секретариат не располагает такой информацией, поскольку данное происшествие могло произойти на закрытой части заседания суда, и ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию пока невозможно.

Согласно повестке дня, обнародованной на сайте КСУ, в четверг Большая палата суда должна была рассматривать дело по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (закрытая часть пленарного заседания).

Как сообщалось, Александр Тупицкий имеет статус подсудимого в уголовном производстве — его обвиняют в совершении тяжких преступлений против правосудия.

27 марта Тупицкий потерял статус судьи КСУ вследствие отмены президентом Украины В. Зеленским указа Януковича о назначении, поскольку в соответствии с решением СНБО, его дальнейшее пребывание на должности судьи КСУ составило существенную угрозу национальной безопасности Украины. Также Зеленский отметил указ о назначении судьей КСУ Александра Касминина.

После отстранения судей Тупицкого и Касминина, Большая палата КСУ продолжала свою работу в штатном режиме, в частности, 3 июня рассмотрение дела о конституционности закона об обороте сельхозземель началось без участия Тупицкого и Касминина.

Читайте также: Жест из «Голодных игр» стал символом противников вакцинации

25 мая 2021 года правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы КСУ Александра Тупицкого, который обвиняется в преступлениях против правосудия (ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины).

«Расследованием установлено, что в октябре 2018 года обвиняемый из корыстных побуждений и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, разыскиваемого правоохранительными органами, совершил подкуп свидетеля, преследуя цель, чтобы он отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, которое связано с противоправным завладением имущественными активами ЗАО «Зуевский энергомеханический завод», — сообщили тогда в Офисе генпрокурора.

Там добавили, что на протяжении 2018-2019 годов Тупицкий неоднократно предоставлял следователю Генпрокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты по особо тяжкому преступлению.

КС, Александр Тупицкий
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 10 июня 2021
Среда, 9 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Ахметов, Пинчук, Зеленский… кто зарабатывает сотни миллионов в РФ

Знаете, почему Украина будет торговать с Россией, что называется, «в любую погоду»? Потому что товарооборот между Украиной и РФ в 2020 году – это 7,3 миллиарда долларов (это данные Государственной таможенной службы). Потому что на торговле с Россией зарабатывает вся первая сотня украинских бизнесменов. И если в Кабмине только рискнут посягнуть на доходы Ахметова, Пинчука и других, то и премьер Шмыгаль, и весь экономический блок правительства полетят из здания на Грушевского 12/2 как пробка.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

История «Прикарпатзападтранс» без эмоций

Эмоциями в этой истории являются санкции со стороны СНБО. А эмоции – плохой помощник для профессионалов, даже если они по профессии комик и ветеринар.
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Паломничество по «духовной навигации»

12-й фильм стал заключительной частью 1-го сезона авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница". В качестве внимательного наблюдателя, который отслеживал проект с самого начала, хочется отметить, что итоговый выпуск цикла и символично, и композиционно подвел очень важный итог всего первого сезона.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016