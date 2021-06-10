СМИ сообщают о «бунте» в Конституционном суде

Шесть судей Конституционного суда Украины в четверг в ультимативной форме заблокировали деятельность КСУ по рассмотрению важных, общественно-значимых дел (о медицинских гарантиях, о пенсионном обеспечении государственных служащих, о функционировании украинского языка как государственного).

Как стало известно агентству «Интерфакс-Украина» из источников в КСУ, указанными судьями являются Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Сергей Сас и Петр Филюк.

«Причиной такого открытого шантажа стало их ультимативное требование обеспечить участие в судебных заседаниях бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого», — сказал собеседник агентства.

При этом, в пресс-службе КСУ агентству сообщили, что в данный момент Секретариат не располагает такой информацией, поскольку данное происшествие могло произойти на закрытой части заседания суда, и ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию пока невозможно.

Согласно повестке дня, обнародованной на сайте КСУ, в четверг Большая палата суда должна была рассматривать дело по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (закрытая часть пленарного заседания).

Как сообщалось, Александр Тупицкий имеет статус подсудимого в уголовном производстве — его обвиняют в совершении тяжких преступлений против правосудия.

27 марта Тупицкий потерял статус судьи КСУ вследствие отмены президентом Украины В. Зеленским указа Януковича о назначении, поскольку в соответствии с решением СНБО, его дальнейшее пребывание на должности судьи КСУ составило существенную угрозу национальной безопасности Украины. Также Зеленский отметил указ о назначении судьей КСУ Александра Касминина.

После отстранения судей Тупицкого и Касминина, Большая палата КСУ продолжала свою работу в штатном режиме, в частности, 3 июня рассмотрение дела о конституционности закона об обороте сельхозземель началось без участия Тупицкого и Касминина.

25 мая 2021 года правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы КСУ Александра Тупицкого, который обвиняется в преступлениях против правосудия (ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины).

«Расследованием установлено, что в октябре 2018 года обвиняемый из корыстных побуждений и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, разыскиваемого правоохранительными органами, совершил подкуп свидетеля, преследуя цель, чтобы он отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, которое связано с противоправным завладением имущественными активами ЗАО «Зуевский энергомеханический завод», — сообщили тогда в Офисе генпрокурора.

Там добавили, что на протяжении 2018-2019 годов Тупицкий неоднократно предоставлял следователю Генпрокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты по особо тяжкому преступлению.