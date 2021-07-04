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В Иране из-за распространения нового штамма возвращают карантинные ограничения

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Власти Ирана в связи с распространением в стране штамма «дельта» COVID-19 возобновляют действие ряда ограничительных мер, передает в воскресенье агентство Associated Press.

В частности, власти предписали закрыть коммерческие предприятия не первостепенной важности в зонах с более серьезным распространением коронавируса и в зонах, где существует повышенный риск COVID-19. В 275 городах, включая Тегеран, закрыты все общественные парки, рестораны, кондитерские, салоны красоты, торговые центры, книжные магазины.

Также введен запрет на перемещения между городами, где отмечены высокие уровни заболеваемости коронавирусом.

Президент Ирана Хасан Рухани накануне выразил опасения, что стране угрожает пятая волна коронавируса COVID-19 из-за резкого распространения мутации «дельта».

AP отмечает, что в Иране фиксируется рост заболеваемости COVID-19 — в два раза с середины июня до начала июля. Между тем, в стране с населением примерно в 84 млн человек полностью привиты менее 2% жителей. Основная часть вакцин поступила из-за рубежа, в том числе через международную программу COVAX.

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Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Иране за время пандемии выявили более 3,25 млн случаев заражения коронавирусом, более 84,7 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. Выздоровели свыше 2,92 млн человек. Иран считается наиболее пострадавшей в пандемию страной региона.

Иран, коронавирус
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