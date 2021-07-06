«Укрзализныця» разместит евробонды на 300 миллионов долларов

«Укрзализныця» планирует выпуск пятилетних еврооблигаций на сумму 300 млн долларов, организаторами выпуска назначены J.P. Morgan и Dragon Capital.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в банковских кругах.

По словам источника, серия звонков с инвесторами начинается во вторник.

В середине июня агентство S&P изменило прогноз кредитного рейтинга «Укрзализныци» с «негативного» на «позитивный» в связи с финализацией в мае соглашения с АО «Сбербанк» о частичном изменении графика погашения задолженности перед банком.