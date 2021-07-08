В Китае испытывают сразу 22 вакцины от COVID-19

Госуправление по надзору за продуктами и лекарствами КНР одобрило проведение клинических испытаний 22 вакцин от COVID-19, заявил представитель ведомства Юань Линь.
«Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР уже одобрило клинические испытания 22 вакцин от COVID-19, разработанных при помощи пяти различных технологий», — сказал Юань Линь на пресс-конференции в Пекине в четверг, сообщают РИА Новости.
Четыре вакцины от COVID-19 получили условное разрешение для выхода на рынок, еще три были допущены к экстренному применению в стране.
После вспышки коронавируса в Китае местные ученые и профильные компании начали исследовать пять видов вакцин: рекомбинантная субъединичная вакцина, инактивированная вакцина, вакцина на основе аденовирусного вектора, вакцина на основе нуклеиновых кислот и живая аттенуированная гриппозная вакцина.
По словам главного эпидемиолога КНР Чжун Наньшаня, в стране быстрее всего идут разработки вакцины на основе аденовирусного вектора и инактивированной вакцины. Он также отмечал, что обычно после клинических испытаний необходимо наблюдать за добровольцами, которые участвовали в исследованиях, обычно это занимает от года до двух лет, но учитывая скорость и масштабы распространения COVID-19, вакцины от этого заболевания на рынок будут выходить быстрее, чем обычно.
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