Появился штамм коронавируса, против которого не эффективны прививки

Мутация коронавируса «эпсилон», обнаруженная в Калифорнии, научилась обходить антитела. Исследование ученых Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology опубликовано в журнале Science.
Специалисты нашли у нового штамма SARS-CoV-2 три мутации в критически важных участках спайкового белка, который вирус использует для сцепки с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2) на поверхности клетки. Одно из этих изменений повлияло на рецептор-связывающий участок «шипа» коронавируса. Другие две мутации реконструировали часть N-концевого домена спайкового белка. Благодаря этим метаморфозам коронавирус «научился» нейтрализовать моноклональные антитела, которые вырабатываются после прививки вакцинами Pfizer и Moderna.
Спайковые мутации штамма «эпсилон» таким же образом обходят естественные антитела, возникающие у человека после заражения коронавирусной инфекцией, утверждают ученые.
По оценкам специалистов, эффективность вакцин Moderna и Pfizer по отношению к «калифорнийскому» варианту SARS-CoV-2 снизилась на 50-70%.
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