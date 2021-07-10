В ЕС уже достаточно вакцин, чтобы привить 70% взрослого населения

Страны ЕС уже получили достаточное количество доз вакцины, чтобы привить 70% взрослого населения до конца июля. Об этом сообщила в субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Евросоюз сдержал свое слово. В эти выходные мы поставили достаточное количество вакцины странам — членам, чтобы полностью вакцинировать по меньшей мере 70% совершеннолетних граждан ЕС в этом месяце. К завтрашнему дню 500 млн доз вакцины будут распределены между регионами Европейского союза», — заявила фон дер Ляйен.

Параллельно с вакцинацией взрослых в Евросоюзе уже запущена вакцинация детей и подростков.