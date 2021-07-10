Канцлер Австрии впервые станет отцом

Канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу сообщил, что он и его партнер Сюзанна Тир ожидают первого ребенка.
"Мы очень рады и благодарны за то, что нас скоро будет трое. Нас ждет прекрасная совместная задача, которой мы с предвкушением ждем. Я прошу вас понять, что мы продолжим держать нашу личную жизнь в тайне, как и раньше", - написал Курц на своей странице в Facebook, сопроводив публикацию фотографией с избранницей.
В ведомстве федерального канцлера уточнили, что пара ожидает первенца в конце ноября или начале декабря. Как сообщается, они еще не знают пол ребенка.
Курц, которому в августе исполнится 35 лет, и его 34-летняя избранница вместе уже много лет, но по-прежнему не зарегистрировали свои отношения. Заявления об ожидании ребенка подогревают и без того ходившие слухи о предстоящей свадьбе.
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