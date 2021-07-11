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В аннексированном Крыму установлен рекорд по числу заражений COVID-19

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В аннексированном Крыму установлен рекорд по числу заражений COVID-19

За последние 24 часа на территории Крыма выявили 368 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом написал во «ВКонтакте» «глава» аннексированного полуострова Сергей Аксенов. Этот показатель стал рекордным за весь период пандемии.

«За 10 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 368 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, девять случаев завозные из-за границы», — сообщил он.

Аксенов попросил жителей и приезжих соблюдать масочный режим при посещении общественных мест.

Предыдущий рекорд по числу заболевших в Крыму был установлен 14 января. Тогда на территории полуострова выявили 365 случаев инфицирования. За весь период пандемии в Крыму, по данным оперативного штаба, зарегистрировали почти 52 тыс. случаев заражения. Из этого числа более 45 тыс. человек выздоровели, более 1,5 тыс. скончались. С начала июля в Крыму ежедневно регистрируется более 300 случаев заражения коронавирусом.

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30 июня сообщалось, что на территории полуострова были обнаружены заболевшие индийским и британским штаммами COVID-19.

Крым, коронавирус
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Ростислав Фортуна
Ростислав Фортуна
политический эксперт

Ей, «зелені», може відразу панщину повернемо?!

Податки, податки і ще раз податки – головна тема кінця весни-початку літа. Мені просто цікаво: можливо у «слуг» з’явиться хоч один грам совісті і вони або не проголосують за проект №5600, або зроблять радикальні правки до нього. Якби тільки можна було б купити, гроші-то в них є, адже не секрет, що багато хто з депутатв отримують «в конверті».
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Акела таки промахнулся…

Прокуратура «внезапно» потребовала продлить арест Медведчука. Если кто не знает, то КПК (криминальный процессуальный кодекс… это ЗАКОН) требует, чтоб прокуратура не позже, чем за 10 дней до суда вносила в суд ходатайство о продлении домашнего ареста. Кто-то подскажет мне какое сегодня число? А… 7-е?! Т.е. за сутки до суда! Как интересно…
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Нынешние правители Украины решили возродить худшие практики абсолютизма

Нынешние правители Украины решили объединить два в одном - и абсолютистское государство и откупщиков - с целью опустошения карманов украинцев.
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