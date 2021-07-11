В аннексированном Крыму установлен рекорд по числу заражений COVID-19

За последние 24 часа на территории Крыма выявили 368 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом написал во «ВКонтакте» «глава» аннексированного полуострова Сергей Аксенов. Этот показатель стал рекордным за весь период пандемии.
«За 10 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 368 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, девять случаев завозные из-за границы», — сообщил он.
Аксенов попросил жителей и приезжих соблюдать масочный режим при посещении общественных мест.
Предыдущий рекорд по числу заболевших в Крыму был установлен 14 января. Тогда на территории полуострова выявили 365 случаев инфицирования. За весь период пандемии в Крыму, по данным оперативного штаба, зарегистрировали почти 52 тыс. случаев заражения. Из этого числа более 45 тыс. человек выздоровели, более 1,5 тыс. скончались. С начала июля в Крыму ежедневно регистрируется более 300 случаев заражения коронавирусом.
30 июня сообщалось, что на территории полуострова были обнаружены заболевшие индийским и британским штаммами COVID-19.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016