В аннексированном Крыму установлен рекорд по числу заражений COVID-19

За последние 24 часа на территории Крыма выявили 368 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом написал во «ВКонтакте» «глава» аннексированного полуострова Сергей Аксенов. Этот показатель стал рекордным за весь период пандемии.

«За 10 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 368 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, девять случаев завозные из-за границы», — сообщил он.

Аксенов попросил жителей и приезжих соблюдать масочный режим при посещении общественных мест.

Предыдущий рекорд по числу заболевших в Крыму был установлен 14 января. Тогда на территории полуострова выявили 365 случаев инфицирования. За весь период пандемии в Крыму, по данным оперативного штаба, зарегистрировали почти 52 тыс. случаев заражения. Из этого числа более 45 тыс. человек выздоровели, более 1,5 тыс. скончались. С начала июля в Крыму ежедневно регистрируется более 300 случаев заражения коронавирусом.

30 июня сообщалось, что на территории полуострова были обнаружены заболевшие индийским и британским штаммами COVID-19.