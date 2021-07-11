В РФ третий день подряд более 25 тысяч заразившихся COVID-19

В России за последние 24 часа зафиксировали 25 033 случая заражения COVID-19. Об этом сообщает местный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Таким образом, более 25 тыс. заболевших выявляют в этой стране третий день подряд. В предыдущие два дня в России зафиксировали 25 082 и 25 766 случаев инфицирования. 8 июля коронавирус был выявлен у 24 818 человек.
Общее число заразившихся в России достигло отметки 5 млн 783 тыс. 333 человека, из них более 5,2 млн вылечились.
За последние 24 часа в России из-за COVID-19 скончались 749 человек. Рекорд по этому показателю (752 жертвы) был установлен накануне, 10 июля. Общее число смертей с начала пандемии, по данным штаба, составило 143 002. При этом в России впервые зарегистрировали более 5 тыс. смертей от ковида за неделю.
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