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Крым снова обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса

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Крым снова обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса

Пятый день подряд Крым обновляет антирекорд по заражению коронавирусом, за последние сутки выявлено 409 новых случаев, сообщил «глава» аннексированного полуострова Сергей Аксенов.

Накануне был выявлен 401 случай новой коронавирусной инфекции.

«За 17 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции», — написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, из общего количества заболевших 289 выявлены при обращении за медицинской помощью, 107 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 — завозные из-за рубежа. Всего за сутки обследованы 6466 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 161 человек.

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Всего с начала пандемии в регионе заболели более 54 тысяч человек, выздоровевших — 47,2 тысячи.

Крым, коронавирус
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