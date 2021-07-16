В Крыму четвертый раз за неделю зарегистрирован рекорд заболеваемости COVID

В Крыму за минувшие сутки зарегистрировали 394 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил «глава» аннексированного региона Сергей Аксенов. Это стало рекордным показателем за все время пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован накануне, 15 июля, когда местные власти отчитались о 381 зараженном.

С начала недели в Крыму уже четвертый раз сообщают о рекордном росте числа заболевших за день: до этого их фиксировали 12, 14 и 15 июля.

Всего с начала распространения COVID-19 в регионе заболели более 53 тыс. человек, умерли 1,6 тыс.

Заболеваемость в Крыму начала расти в июне. Еще месяц назад там фиксировали лишь 140 случаев заражения коронавирусом за сутки.

В конце июня на полуострове сообщили о выявленных британском и индийском вариантах SARS-CoV-2: в Крыму наблюдается «смешанное циркулирование» штаммов, все чаще заболевают более молодые жители полуострова.

22 июня Аксенов ужесточил ограничения, введенные из-за коронавируса: продлил до осени запрет на деятельности хостелов, работу в выходные и праздничные дни развлекательных центров и работу предприятий общепита по ночам. Также российские власти ограничили продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета не более 50% от вместимости залов и рекомендовали привить от коронавируса работников сфер туризма и услуг.