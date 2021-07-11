Сбежавших в Иран афганских пограничников вернули в Кабул

Афганских пограничников и сотрудников таможен, которые бежали в Иран после того, как движение «Талибан» заняло ряд погранпереходов, вернули на самолете в Кабул, передает агентство Tasnim со ссылкой на представителя иранской полиции.

Согласно агентству, ряд вооруженных пограничников и сотрудников таможен направились к участку иранской пограничной полиции, чтобы получить разрешение на въезд в страну.

Отмечается, что у афганских сотрудников изъяли оружие, их разместили на территории Ирана. Затем афганцев вернули в Кабул в соответствии с официальным запросом афганского правительства.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.

В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменистаном.