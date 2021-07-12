В день проведения «Крымской платформы» состоится внеочередная сессия Рады

Внеочередная сессия Верховной Рады состоится 23 августа и будет посвящена «Крымской платформе», сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Точно будет торжественное заседание на День независимости, и планируется внеочередная сессия Верховной Рады на 23 августа, во время проведения «Крымской платформы», — сказал Разумков на брифинге в понедельник в Киеве.

Он выразил надежду, что проведение сессии по «Крымской платформе» поддержат народные депутаты.

«Именно народные депутаты будут ее инициировать, чтобы принять соответствующую резолюцию, постановление, связанные с «Крымской платформой», — уточнил Разумков.