В день проведения «Крымской платформы» состоится внеочередная сессия Рады

Внеочередная сессия Верховной Рады состоится 23 августа и будет посвящена «Крымской платформе», сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
«Точно будет торжественное заседание на День независимости, и планируется внеочередная сессия Верховной Рады на 23 августа, во время проведения «Крымской платформы», — сказал Разумков на брифинге в понедельник в Киеве.
Он выразил надежду, что проведение сессии по «Крымской платформе» поддержат народные депутаты.
«Именно народные депутаты будут ее инициировать, чтобы принять соответствующую резолюцию, постановление, связанные с «Крымской платформой», — уточнил Разумков.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016