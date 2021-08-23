Рада обратилась к ЕС и НАТО: призывает к сотрудничеству в рамках Крымской платформы

Рада сегодня собралась на внеочередное заседание. Во время него народные депутаты приняли постановление об усилении международного сотрудничества в рамках Крымской платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Парламентарии приняли постановление об обращении Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации (№ 5775).

Постановление поддержали 283 народных депутатов. Трое парламентариев не голосовали.