В Украине начали колоть вакцину Pfizer всем желающим

Министерство здравоохранения начало использование ковидной вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech в центрах массовой вакцинации.
Как сообщает Минздрав, эта вакцина будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.
«До конца июля Украина получит 1 млн доз вакцины Comirnaty / Pfizer-BioNTech от COVID-19, поэтому Минздрав решил сделать эту вакцину доступной для широкой общественности», — сообщает координационный центр вакцинации.
При этом Минздрав отмечает, что в Украине ежедневно работает до 2 тыс. пунктов вакцинации, где используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech, которая поставляется в однодозных флаконах и не требует сверхнизких температур хранения.
«Все вакцины, которые использует Украина, одобрены ВОЗ. По данным последних исследований, вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech продемонстрировала эффективность в 83,5% в предотвращении симптоматических заболеваний COVID-19 и 100%ную эффективность в предупреждении госпитализации и смерти», — подчеркивает заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, которого цитирует пресс-служба ведомства.
По состоянию на 12 июля Украина уже получила более 5,6 млн доз различных вакцин, в частности 2,4 млн доз CoronaVac/Sinovac, почти 1,7 млн доз Comirnaty / Pfizer, и почти 1,6 млн доз вакцины AstraZeneca различных производителей.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016