В РФ опять антирекорд по числу смертей из-за COVID-19

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 786 против 780 днем ранее, это новый максимум с начала пандемии. Всего от инфекции в этой стране умерли 145 278 человек, сообщили журналистам в среду в местном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 23 827, до 5 857 002.