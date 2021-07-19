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Уже на этой неделе вакцину Moderna доставят в регионы

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Уже на этой неделе вакцину Moderna доставят в регионы

На этой неделе в регионы доставят половину партии вакцины Spikevax производства американской компании Moderna, а также почти 1,4 млн доз вакцин CoronaVac, Comirnaty и AstraZeneca.

Об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«На этой неделе в регионы поступит еще: 1 000 020 доз вакцины от компании Moderna для первой прививки (вторая партия поступит через определенный временной интервал для второй дозы; 1 000 000 доз вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech; 299 520 доз вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech (которую доставят в Украину в среду и она будет доставлена к выходным, чтобы центры массовой вакцинации прививали как можно больше желающих) 100 800 доз вакцины AstraZeneca», — сообщил Ляшко.

Сейчас, по данным министра, по состоянию на утро 19 июля в регионах есть: 1 003 589 доз вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech; 317 033 дозы вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech; 220 180 доз вакцины AstraZeneca, которые используют исключительно для второй прививки.

Ляшко добавил, что инфраструктура вакцинации от COVID-19 предусматривает работу 3 127 пунктов вакцинации, которые расположены по всей стране и в том числе и в селах, обеспечивает равный доступ к защите от коронавируса всего населения Украины.

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Напомним, 18 июля в Украину были доставлены 2 млн доз вакцины от COVID-19 производства американской компании Moderna. За прошлые сутки в Украине было сделано 37 173 прививок от COVID-19. С начала кампании были вакцинированы 2 667 523 человека, из них получили 1 дозу — 2 667 521 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 431 127 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 4 098 648 прививок.

вакцинация, Moderna
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