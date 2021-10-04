В Украине почти закончилась вакцина Moderna

Вакцина Moderna осталась только в Ровенской области. В Минздраве сообщили, что ее заберут для использования на национальном уровне.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для «Фокуса».
Препарат Moderna в Украине не утилизировали. Эту вакцину страна получила в рамках гуманитарной помощи, она распределялась двумя большими партиями, сообщил он.
Срок ее использования — до 31 декабря 2021 года, но после разморозки — 30 дней.
«Все регионы, в том числе Донецкая область, отчитались, что полностью использовали полученные препараты, списаний не было. Есть только одно обращение от Ровенской области, где осталось 3-4 тыс. доз еще замороженной вакцины. Мы ее заберем на национальный уровень и используем», — заявил Кузин.
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