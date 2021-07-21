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13 фактов о пирамидах, которые интересно узнать перед поездкой в Египет

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13 фактов о пирамидах, которые интересно узнать перед поездкой в Египет

Древние пирамиды — одна из главных достопримечательностей Египта. Величественные погребальные сооружения были возведены задолго до наступления нашей эры. Во время отпуска просто необходимо посмотреть на этих колоссов, вздымающихся среди пустыни. Если собираетесь в горящий тур в Египет из Киева, обязательно познакомьтесь с наиболее захватывающими фактами о пирамидах!

Самые интересные факты о египетских пирамидах

  1. Самой древней из всех исследованных пирамид считается усыпальница фараона Джосера. На сегодняшний день ее возраст превышает 4700 лет.
  2. Всего в эпоху Древнего Египта на западном берегу Нила было возведено около 140 пирамид, но большинство из них очень плохо сохранились. Причиной этому стало не столько природное воздействие, сколько человеческий фактор — столетиями эти сооружения грабили и разбирали на постройку других зданий.
  3. Грани пирамид ориентированы строго по сторонам света. До сих пор не известно, как египтянам удалось добиться такого точного соответствия.
  4. Изначально внешние стены самых крупных пирамид были облицованы белоснежным мрамором и известняком. Панели отражали солнечные лучи, создавая эффект свечения. Однако эту облицовку давно сняли и пустили на другие нужды.
  5. Высота этих сооружений постепенно уменьшается из-за эрозии материала под воздействием солнца и ветров. К примеру, пирамида Хеопса изначально имела высоту 146,6 м, а сейчас всего 138,75 м.
  6. По подсчетам экспертов, на постройку каждого крупного объекта около Гизы ушло порядка 2,5–2,7 млн каменных блоков по 20–30 т. Все эти элементы обтесывались и укладывались вручную.
  7. Долго время ошибочно полагали, что пирамиды возводили рабы. Сегодня историками доказано, что на стройплощадках Древнего Египта работали наемные рабочие, которым хорошо платили.
  8. Поскольку возведение пирамиды требовало достаточно длительного времени (до нескольких десятилетий), создание усыпальницы обычно начиналось практически сразу после вступления фараона на престол.
  9. Вплоть до 1880 года пирамида Хеопса оставалась самым высоким сооружением на планете.
  10. Большинство пирамид были усыпальницами лишь формально. Они служили символами, в то время как тела правителей Египта захоранивали в Долине Царей.
  11. Часть внутренних помещений крупнейших пирамид открыты для посещения туристами, но вести фото- и видеосъемку там запрещено.
  12. В Египте законодательно запрещено взбираться на древние сооружения. Тех, кто все же решит это сделать, ждут немедленный арест и крупный штраф.
  13. Инженеры Древнего Египта пользовались принципом золотого сечения, хотя он был открыт греками лишь спустя несколько тысяч лет. Ученые считают, что это было интуитивной находкой.

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Собираясь посетить пирамиды, обязательно включите в программу и визит в крупнейшие археологические экспозиции: Большой Египетский музей в Эль-Гизе и Египетский музей Каира. Именно здесь хранятся самые интересные находки, сделанные на территории древнего некрополя.

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