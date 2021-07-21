13 фактов о пирамидах, которые интересно узнать перед поездкой в Египет

Древние пирамиды — одна из главных достопримечательностей Египта. Величественные погребальные сооружения были возведены задолго до наступления нашей эры. Во время отпуска просто необходимо посмотреть на этих колоссов, вздымающихся среди пустыни. Если собираетесь в горящий тур в Египет из Киева, обязательно познакомьтесь с наиболее захватывающими фактами о пирамидах!
Собираясь посетить пирамиды, обязательно включите в программу и визит в крупнейшие археологические экспозиции: Большой Египетский музей в Эль-Гизе и Египетский музей Каира. Именно здесь хранятся самые интересные находки, сделанные на территории древнего некрополя.
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