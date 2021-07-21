Байден ждет Зеленского в Белом доме 30 августа

резидент США Джо Байден 30 августа проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне, сообщили в среду в Белом доме.

«Президент Байден с нетерпением ждет возможности принять президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Визит подтвердит непоколебимую поддержку со стороны США суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму», — отмечается в нем.