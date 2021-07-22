Дату встречи Зеленского с Байденом предложила украинская сторона

Дата визита президента Украины Владимира Зеленского в США на переговоры с президентом Джо Байденом 30 августа — это дата, предложенная украинской стороной, сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Мы надеемся, что эта встреча будет очень плодотворной, и у украинского президента будет прекрасная возможность пояснить его американскому коллеге, какие угрозы (несет „Северный поток-2“ — Ред.)», — сказал глава НАК на брифинге в Вашингтоне по итогам своего визита, сообщает Интерфакс-Украина.
Напомним, президент США Джо Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом во время последнего телефонного разговора в начале июня. До этого времени стороны согласовывали даты визита главы украинского государства в Вашингтон.
Напомним, что в Конгрессе США обратились в Белый дом с просьбой изменить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
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